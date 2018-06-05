Крупное ДТП произошло в Канаде, пострадали порядка 40 человек
На скоростном шоссе вблизи канадского города Прескот в провинции Онтарио произошла крупная автомобильная авария, в результате которой, по предварительным данным, пострадали от 30 до 40 человек.
Об этом сообщает телеканал СВС, отмечая, что на месте аварии работает множество медицинских бригад, а также из городов Торонто и Оттава к месту ДТП направлены медицинские спасательные вертолеты.
Обстоятельства аварии к настоящему моменту не уточняются. Поступают сообщения, что пассажирский автобус по неясным пока причинам вылете с дорожного полотна в кювет.
Полиция временно перекрыла движение по шоссе. Информации о погибших к настоящему моменту не поступало.