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0:41   5 Июня 2018
Россия
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МЧС предупреждает жителей Центральной России о грозах и граде

МЧС предупреждает жителей Центральной России о грозах и граде

В ряде регионов Центральной России в ночь на вторник и в течение дня 5 июня ожидаются дожди, грозы и град, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщают региональные управления Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В частности, сообщается, что в Белгородской области по прогнозу синоптиков ночью ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду без осадков, а в течение дня во вторник местами пройдут грозы, град и дожди, при этом ночью температура воздуха опуститься до 11-16 градусов, а дням будет колебаться от 22 до 26 градусов по шкале Цельсия.

Кроме того, сильные дожди, грозы и порывы ветра до 20 метро в секунду обрушаться в ближайшие сутки на Владимирскую, Тверскую, Смоленскую и Орловскую области. Костромской центр гидрометеорологии сообщает, о том, что в области ожидается западный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду, грозы, дожди и местами град.

Спасатели напоминают, что непогода может стать причиной обрывов на линиях электропередачи, обрушения ветхих и слабозакрепленных конструкций, а также роста ДТП на дорогах и случаев травматизма среди населения.

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Автор: Александр Люблинский
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