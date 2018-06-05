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0:44   5 Июня 2018
Весь мир
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Аятолла Хаменеи приказал иранским ядерщикам расширить обогащение урана

Аятолла Хаменеи приказал иранским ядерщикам расширить обогащение урана

Верховный иранский лидер аятолла Али Хаменеи распорядился о начале расширенного обогащения урана, сообщает канал Press TV.

Аятолла заявил, что Иран не может быть под «ядерным надзором» и санкциями одновременно и в этой связи обратился к Организации по атомной энергии страны.

Он приказал ОАЭИ в ускоренном порядке к обогащению урана вплоть до уровня 190 тысяч ЕРР во время пребывания в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 

В 2015 году замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Иран может в ближайшие 15 лет получить 190 тысяч ЕРР  с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений.

EPP - единица измерения работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуги.

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Автор: Олег Королев
#иран #ядерная программа #хаменеи
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