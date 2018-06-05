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0:17   5 Июня 2018
Весь мир
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Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Российский лидер Владимир Путин во время интервью на австрийском канале ORF несколько раз призвал ведущего к терпению.

В момент, когда ведущий не дослушал ответ на вопрос о крушении в Донбассе самолета Boeing и попытался уточнить позицию Путина, президент РФ вежливо попросил его дослушать.

Ведущий попытался переформулировать вопрос, когда Путин еще не закончил отвечать. Российский лидер призвал его не торопиться и не превращать интервью в монолог.

Через некоторое время австриец начал задавать однотипные вопросы о присутствии российских сил в Крыму в 2014 году. Путин задался вопросом о том, хочет ли телеведущий все время задавать вопросы или услышать ответы.

Собеседник продолжил задавать уточняющие вопросы. Лидер отметил, что тот перебил в очередной раз и не дал возможность договорить, чтобы было понятно, что имеется ввиду. Путин подчеркнул, что все же сделает это.

В какой-то момент президент в попытке призвать ведущего закончить мысль обратился к ведущему на немецком языке. «Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Будьте добры, позвольте мне сказать)» - заявил Путин.

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Автор: Олег Королев
#путин #интервью #автрийский ведущий
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