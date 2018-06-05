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0:24   5 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек

СМИ: Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, по последним данным, погибли 62 человека.

Об этом в ночь на вторник со ссылкой на заявления представителя правительства Гватемалы сообщает агентство Reuters. При этом официальный представитель гватемальского Национального института судебной экспертизы Мирна Селедон заявила, что из обнаруженных тел погибших удалось идентифицировать личности только 13 человек. 

Напомним: ранее сообщалось, что при извержении вулкана Фуэго в воскресенье 3 июня в Гватемале погибли 38 человек.

Также сообщается, что вулкан Фуэго является одним из самых активных на территории Центральной Америки. Высота вулкана составляет 3,7 км, расположен он на расстоянии 40 километров юго-западнее столицы страны. Произошедшее 3 июня мощное извержение стало уже вторым в текущем 2-018 году.

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Автор: Александр Люблинский
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