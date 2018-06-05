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0:03   5 Июня 2018
Россия
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Путин: Люди, не предлагающие решения проблем, российскому избирателю неинтересны

Путин: Люди, не предлагающие решения проблем, российскому избирателю неинтересны

Президент России Владимир Путин, отвечая в интервью австрийской телекомпании на вопрос о блогере Алексее Навальном, заявил, что не хотелось бы, чтобы на российской политической сцене появились люди, подобные экс-президенту Грузии Саакашвили.

В частности, президент России заявил:

«Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии», - его слова в преддверии визита Путина в Австрию приводит телеканал ORF.

Также глава государства отметил, что Россия нуждается в людях с позитивной повесткой дня, не просто обозначающих имеющиеся в достатке проблемы, но знающие их и имеющие способы их решения. По словам Путина, избиратели в России достаточно зрелые и смотрят не на привлекательные лозунги, а на то, какие предлагаются способы решения имеющихся проблем. А если ничего конкретного не предлагается, то и люди с лозунгами избирателям неинтересны.

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Автор: Александр Люблинский
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