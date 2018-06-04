​​​​​​​ Путин назвал «смешными» подозрения, что русские хакеры могли повлиять на выборы

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу заявил, что российское государство не имеет отношения к "русским хакерам".

В частности, отвечая на вопрос журналиста о ORF о связи властей РФ с некими хакерами, которые «повлияли на исход выборов в США» Путин подчеркнул:

«Российское государство не имеет к этому никакого отношения».

При этом российский президент отметил, как низко все пало в политической сфере западных стран, если «российский ресторатор», которому приписывают вину за провал Демократической партии в Америке, имеет возможность повлиять на результаты выборов в каком-либо государстве, в том числе и в США.