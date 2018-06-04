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23:34   4 Июня 2018
Политика
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Путин: Нет условий, при которых Крым мог бы вернуться к Украине

Путин: Нет условий, при которых Крым мог бы вернуться к Украине

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ответил на вопрос, существуют ли такие условия, при которых полуостров Крым мог бы вернуться в состав Украины.

Отвечая, на вопрос австрийского журналиста, российский президент выразился коротко и ясно:

«Нет таких условий», - заявил он.

Интервью с российским президентом австрийская телерадиокомпания ORF дала в эфир в понедельник 4 июня в преддверии рабочего визита Владимира Путина в Вену, который назначен на 5 июня.

Напомним: полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации весной 2014 года, по результатам проведенного там всенародного референдума, в ходе которого более 95% проголосовавших высказались за этот шаг при беспрецедентно высокой явке избирателей. Референдум в Крыму был проведен после того, как в Киеве в феврале 2014 года произошел государственный переворот. Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда.

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Автор: Александр Люблинский
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