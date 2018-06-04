Путин: Мысль о ядерной войне КНДР и США наводит на нас страх

Москву пугает мысль о возможной ядерной войне между КНДР и Соединенными Штатами Америки, поэтому Россия сделает все, чтобы добиться разрядки ситуации на Корейском полуострове.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF в преддверии своего визита в Австрию, назначенного на 5 июня.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной ядерной войне между КНДР и США, Путин заявил:

«Я даже думать об этом не хочу, эта мысль наводит на нас страх».

При этом глава государства напомнил, что Северная Корея является соседом России и ее ядерный полигон находится всего в 190 километрах от нашей границы. Именно поэтому, по словам Путина, Россия не заинтересована в подобной войне и сделает все, что можно, для того, чтобы обстановка на Корейском полуострове разрядилась.