Следователи, выясняющие обстоятельства крушения майлазийского пассажирского самолета на Украине летом 2014 года не учитывает информацию по делу, поступающую от России.

Об этом президент РОФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF.

В частности, Путин напомнил, что в ходе украинского военного конфликта обе стороны применяют оружие, произведенное в России или в СССР, при этом такие же системы, которые упоминают эксперты, находятся на вооружении российской армии. В то же время экспертов из России к расследованию авиакатастрофы н6е допускают и российские аргументы в расчет не принимают.

Также президент России указал на то, что Украина, которая очевидно заинтересована в определенных результатах следствия, принимает участие в расследовании. По словам Путина, следствие должно вестись со всех сторон и быть объективным.

На заявление журналиста о том, что Boeing якобы был сбит российской ракетой, Путин заявил:

«У нас другая точка зрения. Мы должны учитывать все аргументы, в том числе и России».

Также президент России заявил, что если бы российских экспертов допустили до расследования крушения майлазийского Boeing – это было бы справедливо.