Путин: ЕР развивает партийные контакты со всеми политическими силами

Партия «Единая Россия» развивает контакты со всеми политическим силами, в том числе и с Австрийской партией свободы, которая входит в правящую коалицию.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью австрийской телекомпании ORF. Интервью с Путиным австрийский телеканал показал в преддверии визита президента РФ в Вену, назначенного на 5 июня.

В ходе интервью Путина задали вопрос о заключенном между «Единой Россией» и Австрийской партией свободы соглашении о сотрудничестве. В ответ он заявил:

«Вы сказали, что российское правительство поддерживает хорошие отношения с Австрией и развили эту мысль до политических партий. Я один из основателей партии «Единая Россия», но в связи с тем, что я сейчас глава государства, я не являюсь членом партии».

Также Путин отметил, что российское правительство, не преследуя каких-то политических пристрастий, тесно сотрудничает с австрийскими коллегами по предметным вопросам. Также он уточнил, что, если ЕР наладила отношения с австрийской партией, то это лишь контакты на уровне партий, и «Единая Россия» также с удовольствием налаживает связи с разными другими политическими силами.