Мы в соц.сетях:
Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

 Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму

Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму
Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

 На Украине ищут деньги на строительство нового корабля

На Украине ищут деньги на строительство нового корабля
США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

 Курц предложил сократить число еврокомиссаров

Курц предложил сократить число еврокомиссаров
Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

 Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму

Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму
Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

 На Украине ищут деньги на строительство нового корабля

На Украине ищут деньги на строительство нового корабля
США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

 Курц предложил сократить число еврокомиссаров

Курц предложил сократить число еврокомиссаров
22:53   4 Июня 2018
Россия
63

Путин: ЕР развивает партийные контакты со всеми политическими силами

Путин: ЕР развивает партийные контакты со всеми политическими силами

Партия «Единая Россия» развивает контакты со всеми политическим силами, в том числе и с Австрийской партией свободы, которая входит в правящую коалицию.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью австрийской телекомпании ORF. Интервью с Путиным австрийский телеканал показал в преддверии визита президента РФ в Вену, назначенного на 5 июня.

В ходе интервью Путина задали вопрос о заключенном между «Единой Россией» и Австрийской партией свободы соглашении о сотрудничестве. В ответ он заявил:

«Вы сказали, что российское правительство поддерживает хорошие отношения с Австрией и развили эту мысль до политических партий. Я один из основателей партии «Единая Россия», но в связи с тем, что я сейчас глава государства, я не являюсь членом партии».

Также Путин отметил, что российское правительство, не преследуя каких-то политических пристрастий, тесно сотрудничает с австрийскими коллегами по предметным вопросам. Также он уточнил, что, если ЕР наладила отношения с австрийской партией, то это лишь контакты на уровне партий, и «Единая Россия» также с удовольствием налаживает связи с разными другими политическими силами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #австрия #весь мир #развитие #контакты #рабочий визит #интервью с путиным #австрийская партия свободы #политические силы #пртия единая россия #политические связи
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID Россия
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID
Любители футбола с Пятого континента гадают о причинах отказа в посещении ЧМ-2018. Эксперт объяснил, что обычно не везет нарушителям порядка. Но последнее слово всегда за ФСБ.
21:11   4 Июня 2018
128
Украинизируй это, цензурируй то Ближнее зарубежье

Украинизируй это, цензурируй то

18:13   4 Июня 2018
3819
Геи поддержали ростовских казаков Россия

Геи поддержали ростовских казаков

17:01   4 Июня 2018
284
Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург Россия

Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

15:20   4 Июня 2018
1365
Самое читаемое
Украинизируй это, цензурируй то

Украинизируй это, цензурируй то

 Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

 Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург