Мы в соц.сетях:
Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

 Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму

Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму
Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

 На Украине ищут деньги на строительство нового корабля

На Украине ищут деньги на строительство нового корабля
США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

 Курц предложил сократить число еврокомиссаров

Курц предложил сократить число еврокомиссаров
Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

 Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму

Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму
Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

 На Украине ищут деньги на строительство нового корабля

На Украине ищут деньги на строительство нового корабля
США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

 Курц предложил сократить число еврокомиссаров

Курц предложил сократить число еврокомиссаров
22:34   4 Июня 2018
Весь мир
43

Путин: Россия не нацелена на раздел Евросоюза

Путин: Россия не нацелена на раздел Евросоюза

Чем больше рисков внутри Евросоюза, тем больше неопределенности для России, поэтому Москва не стремиться что-то разделять в ЕС.

Об этом в своем интервью австрийскому телеканалу ORF заявил президент РФ Владимир Путин, который во вторник 5 июня совершит рабочий визит в Австрию.

«У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз наш крупнейший торгово-экономический партнер», - сказал российский президент.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналиста, почему Россия контактирует с европейскими политическими силами, которые критически относятся к Евросоюзу. Путин подчеркнул, что России, наоборот, необходимо развивать сотрудничество с Европейским союзом, и если на политическом уровне с кем-то Москва сотрудничает теснее, то это основано лишь на прагматических соображениях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #евросоюз #ес #путин #политика #сотрудничество #весь мир #политические силы #визит в австрию
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID Россия
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID
Любители футбола с Пятого континента гадают о причинах отказа в посещении ЧМ-2018. Эксперт объяснил, что обычно не везет нарушителям порядка. Но последнее слово всегда за ФСБ.
21:11   4 Июня 2018
128
Украинизируй это, цензурируй то Ближнее зарубежье

Украинизируй это, цензурируй то

18:13   4 Июня 2018
3819
Геи поддержали ростовских казаков Россия

Геи поддержали ростовских казаков

17:01   4 Июня 2018
284
Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург Россия

Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

15:20   4 Июня 2018
1365
Самое читаемое
Украинизируй это, цензурируй то

Украинизируй это, цензурируй то

 Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

 Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург