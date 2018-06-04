Путин: Россия не нацелена на раздел Евросоюза

Чем больше рисков внутри Евросоюза, тем больше неопределенности для России, поэтому Москва не стремиться что-то разделять в ЕС.

Об этом в своем интервью австрийскому телеканалу ORF заявил президент РФ Владимир Путин, который во вторник 5 июня совершит рабочий визит в Австрию.

«У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз наш крупнейший торгово-экономический партнер», - сказал российский президент.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналиста, почему Россия контактирует с европейскими политическими силами, которые критически относятся к Евросоюзу. Путин подчеркнул, что России, наоборот, необходимо развивать сотрудничество с Европейским союзом, и если на политическом уровне с кем-то Москва сотрудничает теснее, то это основано лишь на прагматических соображениях.