Путин: За годы сотрудничества Австрия стала для РФ доверенным партнером в ЕС

Россия и Австрия традиционно поддерживают тесные хорошие отношения и Вена является для Москвы доверенным партнером в Европейском союзе.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью австрийской телекомпании ORF.

«В последние годы наш диалог не срывался, несмотря на сложности, ни политический диалог, ни диалог в области безопасности и по экономическим вопросам», - подчеркнул президент РФ.

Также он напомнил, что в прошлом 2017 году объем торговли между РФ и Австрией вырос на 40,5%, отметив, что рост австрийских инвестиций в российскую экономику является доказательством доверия.

Напомним: рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Австрию назначен на 5 июня. В ходе поездки Путин проведет переговоры с президентом и канцлером Австрии - Александером Ван дер Белленом и Себастьяном Курцем соответственно.