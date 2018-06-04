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22:06   4 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Глава ВМС Украины: Провал в финансировании строительства флота грозит коллапсом всей отрасли

Глава ВМС Украины: Провал в финансировании строительства флота грозит коллапсом всей отрасли

Всей отрасли военного кораблестроения Украины в скором времени грозит коллапс, так как программа строительства корветов проекта 58250 для ВМС страны, о которой было объявлено в минувшем году, до сих пор не финансируется.

Об этом журналистам в понедельник рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, отметив, что складывается впечатление, что средства в правительстве Украины считают после того, как подписывают постановления.

«Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих, и за счет министерства обороны проводить финансирование», - рассказал командующий в эфире портала Inshe.

Также Воронченко отметил, что уже обращался с этой проблемой к главе государства, главе Минобороны, начальнику Генерального штаба и депутатам Верховной Рады и добился лишь того, что сейчас рассматривается вопрос о поиске средств на строительство военных кораблей во втором полугодии текущего года.

По словам командующего, сейчас на флот необходимо найти 1 миллиард 361 миллион гривен – 52 миллиона долларов. Если эту сумму не вложить сейчас, то будет пройдена точка невозврата и под угрозой окажутся порядка 200 предприятий на Украине и за рубежом, а также примерно 9 тысяч рабочих мест.

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Автор: Александр Люблинский
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