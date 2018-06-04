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21:38   4 Июня 2018
Весь мир
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Убого и позорно — экс-посол США о спекуляциях на тему «вмешательства» России в выборы

Убого и позорно — экс-посол США о спекуляциях на тему «вмешательства» России в выборы

Бывший посол США в России Джек Мэтлок считает, что спекулировать на тему якобы «вмешательства» России в американские выборы - смехотворно, убого и позорно. Его слова привел журнал The Nation.

Дипломат работал в Москве еще в Советском Союзе, в 1987–1991 годах. Мэтлок отметил, что не голосовал за действующего главу США Дональда Трампа, но считает, что «смехотворно» утверждать о факте «вмешательства» российской стороны в выборы президента Соединенных Штатов.

Экс-посол подчеркнул, что нет никаких логичных фактов, позволяющих заявить, что действия Москвы могли отразиться на «волеизъявлении избирателей». Демократическая партия США проиграла гонку и теперь пытается переложить вину на кого-то другого, отрицая собственные ошибки и уклоняясь от ответственности.

Вашингтон должен отказаться от русофобских настроений, считает дипломат, и поощрять действия президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина по нормализации отношений, а также сотрудничеству в вопросе ядерного разоружения.

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Автор: Павел Никифоров
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