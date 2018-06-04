Член Совфеда посмеялся над планами Украины «задавить» Россию качеством оружия

Сенатор от Республики Крым член Международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков, комментируя планы главы «Укроборонпрома» Павла Букина «задавить» Россию качеством оружия, предложил для начала попробовать «задавить «Запорожцем».

Свое мнение по этому поводу Цеков изложил Федеральному агентству Новостей.

Напомним: ранее руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин заявил. Что было бы глупо рассчитывать на то, что Украины сможет задавить Россию количеством солдат, поэтому Украина сделает ставку на качество вооружений, которым и будет «давить» Россию. Также он рассказал, что сейчас украинские конструкторы сосредоточены на создании новых видов вооружения, которые будут способны нанести потенциальному противнику максимальный урон.

В ответ на эти заявления главы «Укроборонпрома» крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что Украина, с точки зрения производства оружия, находится на низкой ступени, и слова о некоем «качественном оружии», способном «давить» Россию, являются просто словами человека, которому необходимо говорить хоть что-то.

«Все же прекрасно понимают, что на сегодняшний день далеко не все страны могут выдержать конкуренцию с российским оружием. И это учитывая то, что у них имеется большая история производства оружия», - добавил Цеков.

Также он напомнил про США, которые пытаются конкурировать с РФ в производстве оружия, а также то, что Франция и Великобритания признают качественность и высокую эффективность современного российского оружия.

По словам Цекова, Украина к настоящему времени утратила свою промышленность, и стала неконкурентноспособной. Самым правильным для Украины было бы сотрудничать с Россией и возможно даже совместно производить вооружение.