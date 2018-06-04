Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

Кабинет министров Украины принял решение внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны проект о расширении введенных в отношении физических и юридических лиц из России персональных санкций.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник 4 июня постановлении правительства Украины, принятом, как указано в документе, 23 мая.

«Утвердить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер», - говорится в опубликованном документе.

К постановлению правительства страны прикреплены два списка с именами физических лиц и названиями компаний в отношении которых предлагается применить ограничительные силы. Однако, данные списки в настоящее время не доступны для просмотра.