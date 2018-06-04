Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

В вопросе реализации проекта «Северный поток-2» необходимо учитывать не только экономическую заинтересованность отдельных стран.

Об этом в Ослов в ходе совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг заявил президент Словакии Андрей Киска.

В частности, он заявил, что высказал премьер-министру Норвегии позицию Словакии по поводу строительства газопровода «Северный поток-2», и то, что считает данный проект очень опасным, так как его можно будет использовать для шантажа Украины.

«Энергия — очень сильное оружие, которое легко можно использовать против Украины в сложной ситуации», - подчеркнул Киска, отметив, что в этом вопросе всегда будет находиться на стороне Украины и настаивать на том, что «Европа – это не только экономика».

Европа, по словам президента Словакии, это еще и дружба, мир, способность размышлять и понимать друг друга, а не только преследование эгоистических интересов.

Напомним: ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проект «Северный поток-2» - это гибридное оружие.