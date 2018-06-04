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 Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински

Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински
20:46   4 Июня 2018
Весь мир
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Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински

Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински

Бывший президент США Билл Клинтон заявил об этом во эфире телеканала NBC.

Скандал из-за связи Клинтона и Левински случился в январе 1998 года. Девушка тогда работала стажеркой в Белом доме. Расследование вел спецпрокурор Кеннет Старр. Политика обвиняли в даче ложных показаний, что могло привести к импичменту. Позднее дело закрыли из-за слишком долгих обсуждений.

В понедельник, 4 июня, Клинтон сообщил, что больше никогда не разговаривал с Левински. Извинения экс-президент США принес «перед всем миром».

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #весь мир #билл клинтон #моника левински
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