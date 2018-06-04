Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински

Бывший президент США Билл Клинтон заявил об этом во эфире телеканала NBC.

Скандал из-за связи Клинтона и Левински случился в январе 1998 года. Девушка тогда работала стажеркой в Белом доме. Расследование вел спецпрокурор Кеннет Старр. Политика обвиняли в даче ложных показаний, что могло привести к импичменту. Позднее дело закрыли из-за слишком долгих обсуждений.

В понедельник, 4 июня, Клинтон сообщил, что больше никогда не разговаривал с Левински. Извинения экс-президент США принес «перед всем миром».