Мэй заявила Трампу о несогласии с пошлинами на металлы

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила главе США Дональду Трампу, что введенным им пошлинам на импорт стали и алюминия нет оправдания.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Британии. В ходе телефонных переговоров Мэй напомнила американскому лидеру, что Штаты, Евросоюз и Соединенное Королевство являются ближайшими союзниками в сфере безопасности. Она также указала на важность открытой торговли по всему миру. Лидеры двух стран договорились поднять эту тему на саммите G7.

США с 1 июня ввели пошлины на алюминий и сталь из стран Европы, а также Канады и Мексики.