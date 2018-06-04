В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

Любители футбола с Пятого континента гадают о причинах отказа в посещении ЧМ-2018. Эксперт объяснил, что обычно не везет нарушителям порядка. Но последнее слово всегда за ФСБ.

Некоторых австралийских любителей футбола не пускают в Россию, где 14 июня стартует чемпионат мира. Как сообщает The New Daily, число жалоб на российскую визовую политику растет. Проблемы возникают после регистрации в системе Fan-ID. Это своеобразный паспорт болельщика, который позволяет пересечь границу без оформления визы с 4 июня по 15 июля, а выехать – с 4 июня по 25 июля.

Чтобы получить Fan-ID нужно приобрести билеты на матчи мундиаля. По приезду болельщикам достаточно предъявить заламинированный документ или распечатанную электронную форму на паспортном контроле. Заявки на получение футбольного паспорта уже подали 590 тысяч иностранцев, но повезло не всем. Австралийца Аарона Кэмма российская сторона уведомила, что его Fan ID отклонен. Причины не объяснили. Мужчина с ограниченными физическими возможностями уже успел потратить несколько тысяч долларов на перелет и билеты.

«Я зашел на сайт Fan ID и воспользовался их формой для связи. Я получил стандартный ответ, в котором говорилось, что они могут отклонить чей угодно Fan ID, не сообщая каких-либо деталей этого решения», – описал похожую ситуацию другой болельщик Ройбен Гарлетт.

О том, что Россия может отказать болельщику во въезде без объяснения причин сообщал еще в августе прошлого года директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко. По словам чиновника, некоторых обладателей FAN ID ожидал неприятный сюрприз еще на Кубке конфедераций. При проходе на стадион болельщики узнавали, что их футбольный паспорт аннулирован. Фанаты жаловались, но в российские суды не обращались.

«Этот вопрос находится ближе к сфере безопасности. – объяснял журналистам теперь уже экс-глава Минспорта Виталий Мутко - Такие редкие случаи, когда аннулируется, чаще всего говорят о предоставлении недостоверных данных. Но каждый конкретный случай надо разбирать отдельно. Случаи, о которых я не знаю, сложно комментировать. Такие факты аннулирования происходят - это обычное явление. Может, после перепроверки, когда что-то вскрывается о человеке. Процедура в принципе нормальная, но как вы пишете, лучше, наверное, не выдавать, чем потом отбирать».

Глава коммерческого визового центра Юрий Певзнер говорит, что туристу могут отказать во въезде, если тот уже попадался на нарушениях на территории России.

«В основном это нарушения визового режима или какие-то административные нарушения, я уже не говорю об уголовных. Либо люди были в России и выехали после окончания визы. То есть был нарушен срок пребывания. Либо были по туристической визе и работали. Были пойманы на этом. Обычно такие случаи», - объясняет эксперт.

О причинах отказа туристам, которые желают приехать в Россию впервые, собеседник «ПС» рассуждать не берется. Но не исключает, что еще одним поводом для отказа может быть несоответствие между задекларированной и фактической целью приезда. Когда болельщик заявляет в посольстве, что едет на матчи, но сам планирует коммерческий визит:

«Неправильно оформленные документы – вот основание для отказа».

Впрочем, истинные причины могут быть известны только российским спецслужбам. Сайт Fan-ID предупреждает, если болельщик получит отказ в получении футбольного паспорта, то это может быть решением ФСБ, которая проверят персональные данные иностранцев. Организаторы подчеркивают, что мотивация чекистов им неведома.