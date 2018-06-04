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20:41   4 Июня 2018
Весь мир
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Володин: Часть стран заявила о давлении США и Британии в вопросе высылки дипломатов

Володин: Часть стран заявила о давлении США и Британии в вопросе высылки дипломатов

В ходе форума «Развитие парламентаризма» представители делегаций рассказали о том, что со стороны США и Великобритании на их страны оказывалось давление в вопросе высылки российских дипломатов.

Об этом на встрече с делегацией Катара на полях форума заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

4-5 июня в Москве на территории ВВЦ по инициативе Госдумы проводится Первый Международный форум «Развитие парламентаризма». Предполагается, что форум станет ежегодным мероприятием во внешнеполитической повестке Государственной думы России.

«В ходе форума мы слышим со стороны стран, как на них оказывалось давление со стороны США и Великобритании с целью принятия решения по отзыву соответственно из нашей страны и высылке из стран, которые они представляют, наших дипломатических работников», - заявил Володин.

По его словам, давление оказывалось на основе предоставленной британской стороной ложной информации в отношении РФ, и некоторые страны поддались давлению, в то время, как другие предпочли для начала проверить факты.

Володин: Часть стран заявила о давлении США и Британии в вопросе высылки дипломатов

Напомним: дипломатический скандал разразился весной 2018 года, когда в британском городе Солсбери были отравлены неизвестным веществом бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон поспешил обвинить в этом Россию, заявив, что для отравления Скрипалей использовался боевой нервно-паралитический газ «Новичок» - вещество А234. Россия категорически отрицает все подобные обвинения.

Однако Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, а также призвала остальные страны последовать этому примеру. В результате российские дипломаты – 150 человек – были высланы из ряда европейских стран, США, Канады Норвегии, Украины и других.  

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Автор: Александр Люблинский
#россия #великобритания #сша #госдума #форум #володин #политика #весь мир #давление #высылка российских дипломатов #дело скрипалей #развитие парламентаризма
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