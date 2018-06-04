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20:13   4 Июня 2018
Весь мир
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Додон: Русский останется в Молдавии языком межнационального общения

Додон: Русский останется в Молдавии языком межнационального общения

Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение Конституционного суда по русскому языку политическим демаршем и заявил, что он останется в стране языком межнационального общения.

Ранее в понедельник 4 июня КС Молдавии рассмотрел и удовлетворил запрос либералов о признании устаревшим закон о функционировании языков, который признает российский язык языком межнационального общения.

«Категорически осуждаю очередное антинародное, антиконституционное решение Конституционного суда о признании «устаревшим» Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова», - написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Там же он заверил всех граждан страны и международных партнеров, что Республике Молдавия молдавский язык был и останется государственным, а русский язык будет в Молдавии языком межнационального общения.

Также Додон отметил, что решение КС является «политический демаршем, так как либеральная партия, рейтинг которой составляет меньше одного процента, не может решать судьбу республики, в которой проживает много разных этнических групп.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #молдавия #политика #общество #весь мир #конституционный суд #русский язык #додон #устаревший закон #язык межнационального общения
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