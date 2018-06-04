Болельщиков из Австралии не пустили в Россию на ЧМ-2018

Австралийские фанаты футбола таким решением возмутились, пишет издание «Советский спорт».

Один из приехавших, Аарон Кэмм, пояснил, что «помешан на футболе». Получил ID, который является аналогом визы, болельщик решил, что едет на чемпионат мира по футболу. Однако его анкету отклонили.

На сайте Fan ID гражданин Австралии заполнил все необходимые данные и вскоре получил стандартный ответ, где говорилось, что ID могут отклонить без объяснения деталей.