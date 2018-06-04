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20:28   4 Июня 2018
Россия
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МИД обеспокоен «депортацией» прилетевшего в Британию подростка

МИД обеспокоен «депортацией» прилетевшего в Британию подростка

Российский МИД обеспокоен проявлением предвзятого отношения к прибывающим в Британию россиянам, в том числе несовершеннолетним.

Ведомство привело в пример случай фактической депортации 14-летнего ребенка из пункта въезда обратно в РФ без допуска в Британию.

Как уточнили в российском министерстве, подросток имел разрешение на въезд в Соединенное Королевство, а также оформленное согласие родителей на отсутствие сопровождения. Однако британские пограничники за полдня трижды устраивали допрос ребенку, каждый из которых длился около 40 минут.

МИД уточняет, что родители россиянки узнали об инциденте спустя девять часов. В результате ребенка отправили ночным рейсом в Москву.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #политика #мид рф
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