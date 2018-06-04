Президент Татарстана 10 июня посетит Германию

Об этом говорится в рабочем расписании Рустама Минниханова, которое обнародовала пресс-служба президента.

Глава Татарстана пробудет в Германии с 10 по 11 июня, пишет интернет-газета «Реальное время». О деталях визита не сообщается.

Ранее делегация Татарстана во главе с Миннихановым посещала ФРГ в сентябре прошлого года. Также в апреле Татарстан участвовал в Выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2018, которая прошла в Ганновере.