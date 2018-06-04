Бывший командующий американских ВС в Европе выступил против базы США в Польше 

Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что размещение американской военной базы в Польше даст Москве возможность заявить об агрессии НАТО и предпринять ответные меры для защиты суверенитета РФ.

Таким образом, по мнению Ходжеса, создание на территории Восточной Европы американской военной базы, не только не будет иметь эффекта в деле сдерживания Москвы, но может вызвать разногласия в рядах союзников по НАТО. Слова бывшего командующего в понедельник приводит европейское издание журнала Politico, который ранее уже написал о том, что Польша готова выделить два миллиарда евро на финансирование на своей территории постоянной военной базы США.

«Подобный шаг следует делать только в случае полного согласия между всеми союзниками о том, что это повысит [эффективность] сдерживания и улучшит общую безопасность для НАТО. Но это вряд ли произойдет», - приводит издание слова Ходжеса.

Также он добавил, что не считает мудрым политику, которая подпитывает опасения России, справедливы они или нет. По мнению экс-командующего, этот шаг приведет к лишним трениям между союзниками, которые и так не находят согласия с Вашингтоном в вопросах выхода США из иранской ядерной сделки, а также в связи с введенными недавно ввозными пошлинами на сталь и алюминий.