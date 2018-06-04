Россия против введения санкций в отношении Венесуэлы, заявили в МИД

В министерстве считают, что единственный орган, который может вводить подобные ограничения — Совет безопасности ООН.

Так глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин прокомментировал возможное введение санкций против Венесуэлы Евросоюзом.

Граждане государства сделали выбор и проголосовали, отметил политик. Международное сообщество должно посодействовать стране при решение различных задач и проблем, особенно в экономической и социальной сферах. При введении «санкций и рестрикций» данные вопросы решить не удастся, считают в российском МИД.