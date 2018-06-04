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19:37   4 Июня 2018
Россия
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Россия продолжит добиваться от Лондона ответов по «делу Скрипалей»

Россия продолжит добиваться от Лондона ответов по «делу Скрипалей»

Российское посольство в Лондоне сообщило, что даже три месяца спустя после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британская сторона отказывается идти на контакт.

Британия отказывается от сотрудничества даже в международном формате, несмотря на то, СК РФ завел уголовное дело по факту отравления в Солсбери и направил Лондону запрос о правовой помощи, уточнила дипломатическая миссия.

Великобритания ведет расследование в режиме секретности, однако Москва не оставит попыток добиться от британской стороны ответов на вопросы по делу Скрипалей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #дело скрипалей #посольство рф в великобритании
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