Россия продолжит добиваться от Лондона ответов по «делу Скрипалей»

Российское посольство в Лондоне сообщило, что даже три месяца спустя после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британская сторона отказывается идти на контакт.

Британия отказывается от сотрудничества даже в международном формате, несмотря на то, СК РФ завел уголовное дело по факту отравления в Солсбери и направил Лондону запрос о правовой помощи, уточнила дипломатическая миссия.

Великобритания ведет расследование в режиме секретности, однако Москва не оставит попыток добиться от британской стороны ответов на вопросы по делу Скрипалей.