Депутаты ГД и немецкие эксперты обсудят борьбу с «группами смерти»
Глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обсудил с лидером германского Совета по кибербезопасности Хансом Вильгельмом Дюном «группы смерти».
По его словам, Дюн предложил российским парламентариям отработать проблему и найти пути решения. Пискарев согласился воспользоваться опытом немецких экспертов, передает РИА Новости.
«Я воспринял это предложение реально», — сказал депутат Госдумы.
Пискарев отметил, что Дюн пригласил парламентариев в Берлин и предложил организовать форум, касающийся кибербезопасности.