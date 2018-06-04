Депутаты ГД и немецкие эксперты обсудят борьбу с «группами смерти»

Глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обсудил с лидером германского Совета по кибербезопасности Хансом Вильгельмом Дюном «группы смерти».

По его словам, Дюн предложил российским парламентариям отработать проблему и найти пути решения. Пискарев согласился воспользоваться опытом немецких экспертов, передает РИА Новости.

«Я воспринял это предложение реально», — сказал депутат Госдумы.

Пискарев отметил, что Дюн пригласил парламентариев в Берлин и предложил организовать форум, касающийся кибербезопасности.