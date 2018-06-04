Набиуллина: Россиян больше всего волнуют тарифы ЖКХ, уровень зарплат и рост цен

Центробанк в ходе опроса выяснил основные беспокойства россиян, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в прошлом году зафиксирован самый низкий уровень инфляции в стране — 2,5%. Для ЦБ важно, что данной цели Россия достигла ранее обозначенных сроков. Сдержали обещание перед гражданами, подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что в 2015-2016 годах для россиян проблемой номер один был рост цен. Сегодня беспокойство осталось, но все же снизилось и сдвинулось на третье место. Граждан РФ больше волнуют тарифы за ЖКХ и зарплаты.

ЦБ намерен сдерживать инфляцию на низком уровне. Регулятор работает над тем, что бы она «не разъедала благополучия» жителей России, заключила Набиуллина.