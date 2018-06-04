США и Турция приступили к консультациям по решению «взаимных вопросов»

В Вашингтоне прошли переговоры между госсекретарем США Майком Помпео и турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, которые дали начало консультациям по разрешению взаимных противоречий между США и Турцией.

Об этом говорится в совместном американо-турецком заявлении, по итогам переговоров.

«Министр Чавушоглу и госсекретарь Помпео обсудили отношения Турции и США и согласились проводить дальнейшие встречи механизма рабочей группы по разрешению имеющихся сейчас вопросов двусторонних отношений», - говорится в заявлении.

Там же отмечается, что сразу по окончании переговоров глав внешнеполитических ведомств прошла первая сессия совместной рабочей группы по ряду вопросов.

Напомним: американо-турецкие отношения обострились в связи с поддержкой, которую США оказывают YPG – силам самообороны сирийских курдов – организации, которую Анкара признала террористической за ее связь с Рабочей партией Курдистана, также признанной в Турции террористической и запрещенной.

Еще ряд разногласий между США и Турцией связан с намерением Анкары купить у РФ комплексы ПВО С-400, против чего активно возражает Вашингтон, а также с Требованием Анкары к Вашингтону выдать скрывающегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в организации попытки вооруженного госпереворота летом 2016 года.