Два кандидата в мэры столицы подали документы на выдвижение
Первым пришел председатель Конституционного комитета «К» Назаров Алексей, сообщил официальный представитель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
По его словам, вторым пришел генеральный директор коммерческой организации Игорь Суздальцев. В понедельник, 4 июня, два кандидата в мэры столицы подали в Мосгоризбирком документы на выдвижение, передает РИА Новости. Дмитрий Реут отметил, что Назаров и Суздальцев выдвигались кандидатами в мэры Москвы в 2013 году.