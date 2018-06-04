Трамп впервые устроит ужин по случаю завершения Рамадана

Американский лидер Дональд Трамп проведет 5 июня в Белом доме ужин разговения (ифтар) по случаю священного для мусульман месяц Рамадан.

Об этом проинформировали западные масс-медиа, ссылаясь на источник в администрации президента.

Уточняется, что ужин разговения устроят в среду. Белый дом пока не оглашал список приглашенных на мероприятие. По правилам, первая леди страны также участвует в ужине, однако об участии Мелании Трамп пока не заявлено.

В 2017 году Трамп, впервые вступивший на пост главы Соединенных Штатов, не стал организовывать проведение традиционного ифтара в Белом доме.