Путин подписал указ об увольнении начальника крымского МЧС

Российский президент Владимир Путин подписал в понедельник указ, которым освободил от занимаемой должности главу управления МЧС РФ по Республике Крым Сергея Шахова.

Документ, подписанный главой государства, опубликован на сайте правовой информации. В частности, в нем говорится:

«Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта внутренней службы Шахова Сергея Николаевича, начальника главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по республике Крым».

Напомним: Сергей Шахов работал на должности руководителя крымского Управления МЧС с 2011 года. После того, как в марте 2014 года Крым по результатам всенародного референдума вошел в состав Российской Федерации, он был переназначен в качестве руководителя ведомства.

Ранее в понедельник 4 июня президент России освободил от должности Сергея Абисова – главу МВД Республики Крым.