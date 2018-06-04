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18:56   4 Июня 2018
Россия
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Путин подписал указ об увольнении начальника крымского МЧС

Путин подписал указ об увольнении начальника крымского МЧС

Российский президент Владимир Путин подписал в понедельник указ, которым освободил от занимаемой должности главу управления МЧС РФ по Республике Крым Сергея Шахова.

Документ, подписанный главой государства, опубликован на сайте правовой информации. В частности, в нем говорится:

«Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта внутренней службы Шахова Сергея Николаевича, начальника главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по республике Крым».

Напомним: Сергей Шахов работал на должности руководителя крымского Управления МЧС с 2011 года. После того, как в марте 2014 года Крым по результатам всенародного референдума вошел в состав Российской Федерации, он был переназначен в качестве руководителя ведомства.

Ранее в понедельник 4 июня президент России освободил от должности Сергея Абисова – главу МВД Республики Крым.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #крым #политика #увольнение #мчс крыма #сергей шахов
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