Путин подписал изменения в закон о выборе депутатов Госдумы РФ

Отдать голос теперь можно по месту жительства. Текст поправок опубликован на сайте правовой информации.

Региональные общественные палаты (ОП) получили право выбирать наблюдателей для голосования. Путин на федеральном уровне закрепил механизмы, опробованные во время президентских выборов в марте этого года.

Поправки также вводят систему «Мобильный избиратель», устраняют открепительные документы и дают возможность голосовать путем простого включения в список избирателей. Порядок подачи бумаг разрабатывает ЦИК РФ. Отмечается, что заявление можно подать через портал госуслуг или в любом МФЦ.

При этом россияне смогут проголосовать только за кандидатов от политпартий. Выбрать депутата по одномандатному округу можно только в пределах региона.