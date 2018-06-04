Наличные деньги надолго останутся в обращении — Набиуллина

Дистанционные платежи активно развиваются, отметила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, наличные деньги все равно останутся в обращении еще долгое время. По данным на 1 января 2018 года, в РФ в наличном обращении находилось более девяти триллионов рублей, что на 8,5 процентов больше, чем в 2017.

В октябре 2017 года Банк России выпустил банкноты номиналом 200 и две тысячи рублей, но 30 процентов банкнот, которые находятся в обращении, приходятся на купюры номиналом в тысячу рублей.