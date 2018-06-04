ВСУ закрыли три участка Азовского моря у Мариуполя

Участки закрыты до 1 сентября 2018 года. По словам главы пресс-центра ВМС Украины Олега Чалика, это необходимо для тренировок ВСУ, которые продлятся все лето.

В зону ограничения попали населенные пункты Широкино и Мелекино, находящиеся на линии соприкосновения с Донбассом. Также закрыт участок у Белосарайской косы восточнее Бердянска.

Спецгруппа оцепит район и закроет его на вход. Таким образом командование ВСУ обезопасило себя от несчастных случаев во время учебных стрельб.