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18:24   4 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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ВСУ закрыли три участка Азовского моря у Мариуполя

ВСУ закрыли три участка Азовского моря у Мариуполя

Участки закрыты до 1 сентября 2018 года. По словам главы пресс-центра ВМС Украины Олега Чалика, это необходимо для тренировок ВСУ, которые продлятся все лето.

В зону ограничения попали населенные пункты Широкино и Мелекино, находящиеся на линии соприкосновения с Донбассом. Также закрыт участок у Белосарайской косы восточнее Бердянска.

Спецгруппа оцепит район и закроет его на вход. Таким образом командование ВСУ обезопасило себя от несчастных случаев во время учебных стрельб.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #всу #политика #весь мир #азовское море
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