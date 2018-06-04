Штрафы за нарушение ПДД с 2019 года будут направлять в дорожные фонды регионов

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, с 2019 года направляющий в региональные дорожные фонды штрафы за нарушение законов о безопасности дорожного движения.

Об этом говорится на портале правовой информации.

Документ разрабатывался министерством транспорта.

Сейчас штрафы за нарушение правил дорожного движения полностью зачисляются в бюджеты регионов. Согласно сведениям Федерального казначейства, объем доходов от уплаты этих штрафов в 2016 году составил около 60 миллиардов рублей.