Штрафы за нарушение ПДД с 2019 года будут направлять в дорожные фонды регионов
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, с 2019 года направляющий в региональные дорожные фонды штрафы за нарушение законов о безопасности дорожного движения.
Об этом говорится на портале правовой информации.
Документ разрабатывался министерством транспорта.
Сейчас штрафы за нарушение правил дорожного движения полностью зачисляются в бюджеты регионов. Согласно сведениям Федерального казначейства, объем доходов от уплаты этих штрафов в 2016 году составил около 60 миллиардов рублей.