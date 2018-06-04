Императорский дом Романовых ответил на критику Натальи Поклонской

Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна Романова и ее сын князь Георгий Михайлович восстановили свое российское гражданство сразу же, как только это стало возможным – в 1992 году.

С таким заявлением, отвечая на критику депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской, выступил директор канцелярии великой княгини Марии Владимировны Александр Закатов, его слова в понедельник приводит RT.

В частности, он назвал слова Поклонской о том, что возглавляющая Дом Романовых Мария Владимировна и цесаревич Георгий являются иностранцами, клеветническими заявлениями, и напомнил, что их российское гражданство было восстановлено еще в 1992 году.

«Остаётся только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской... Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу», - добавил Закатов.

Напомним: ранее депутат ГД Наталья Поклонская прокомментировала проезд великой Княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту, отметив, что, когда «иностранные граждане» рекламируют себя подобным образом, они заодно рекламируют и успехи строительной и автомобильной отраслей России.