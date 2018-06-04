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 Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев

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 ВСУ закрыли три участка Азовского моря у Мариуполя

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18:22   4 Июня 2018
Россия
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Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму

Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму

Избиратели проголосуют на любом участке по месту фактического пребывания.

Российский лидер Владимир Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Государственную думу. Такой механизм голосования вводили на президентских выборах в марте 2018 года. Также россияне смогут проголосовать по партийным спискам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #путин #выборы
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