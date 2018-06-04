Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму
Избиратели проголосуют на любом участке по месту фактического пребывания.
Российский лидер Владимир Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Государственную думу. Такой механизм голосования вводили на президентских выборах в марте 2018 года. Также россияне смогут проголосовать по партийным спискам.
#Комитет по контролю и Регламенту обсудил с ЦИК @CIKRussia реализацию закона о «мобильном избирателе» на довыборах в ГДhttps://t.co/bTtDUkolVE— Государственная Дума (@dumagovru) June 4, 2018