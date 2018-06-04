Украина «задавит» Россию качеством оружия, заявили в Киеве
Об этом заявил глава компании «Укроборонпром» Павел Букин. Его слова привело агентство «Обозреватель».
Букин подчеркнул, что Украина не рассчитывает «задавить» Россию количеством солдат. Правильнее сделать это качественным оружием. Организация разрабатывает новое оружие, способное нанести серьезный урон за короткий срок. Также Киев испытывает крылатые ракеты.
ПВО тяжело заметить снаряд, отметил Букин. Ракета способна менять траекторию полета и нанести сильный удар по цели.