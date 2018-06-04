Украина «задавит» Россию качеством оружия, заявили в Киеве

В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

Любители футбола с Пятого континента гадают о причинах отказа в посещении ЧМ-2018. Эксперт объяснил, что обычно не везет нарушителям порядка. Но последнее слово всегда за ФСБ.