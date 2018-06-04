Трамп назвал незаконным назначение спецпрокурора по «вмешательству» РФ

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что назначение специального прокурора для расследования якобы вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года нарушает конституцию.

The appointment of the Special Counsel is totally UNCONSTITUTIONAL! Despite that, we play the game because I, unlike the Democrats, have done nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2018

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует ближайшее окружение президента США, но сохраняет интригу — допросит ли Трампа и вынесет ли обвинения против. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения о «вмешательстве России» в американские выборы «абсолютно голословными».