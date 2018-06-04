Путин в Вене возложит венок к монументу советским воинам
Российский лидер Владимир Путин в ходе рабочего визита в Вену 5 июня, помимо переговоров с руководством страны, посетит выставку Эрмитажа в Музее истории искусств.
Также в расписании президента — посещение монумента советским воинам-освободителям, где он возложит цветы, рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Он напомнил журналистам, что визит Путина приурочен к пятидесятилетию начала экспорта газа из Советского союза в Австрию. Путин проведет встречу с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, а также с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. После этих мероприятий запланированы пресс-конференции.
Также президент России вместе с Курцем встретится с участниками бизнес-форума по линии российско-австрийского делового совета.