Детский омбудсмен представила Путину отчет о правах ребенка в России

Детский омбудсмен Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова представила президенту России Владимиру Путину ежегодный отчет о работе уполномоченных по правам ребенка.

Перед началом встречи Анна Кузнецова поздравила главу государства с прошедшим Днем защиты детей и подарила ему «письма солдату» — письма детей, адресованные военнослужащим.

Омбудсмен также рассказала президенту об успешной реализации проекта «Вектор детства – 2018». Проект направлен на защиту и поддержку молодых семей, приемных детей и детей с особенностями развития.

Кузнецова добавила, что по сравнению с 2017 годом число обращений, связанных с системой образования увеличилось. По ее словам, подобная тенденция связана с повышенными запросам к данной сфере в связи с выходом новых майских указов.

Уполномоченный по правам ребенка также поблагодарила Владимира Путина и за майские указы и выразила надежду, что количество законов, регулирующих качество детской политики увеличилось.

Детский омбудсмен обратила внимание президента на проблемы с получением социального жилья для детей-сирот. Она предложила делегировать ответственность за жилищные программы для сирот из министерства образование в профильное ведомство, например, Минстрой.

Кроме того, Кузнецова сообщила, что некоторые проблемы существую в сфере здравоохранения: многие больные дети не получают необходимые лекарства вовремя. Она призвала централизовать закупки жизненно важных медикаментов, поскольку разница между розничной продажей, которой сейчас пользуются субъекты Российской Федерации, и оптовой закупкой достаточно велика. Оптовые закупки, утверждает омбудсмен, помогут сэкономить время и средства. Она уверена: многие препараты Россия может производить самостоятельно.

Анна Кузнецова рассказала Владимиру Путину о инновационной российской разработке — Т-споте, новом альтернативном виде туберкулинодиагностики, который доступен всем: даже детям с ВИЧ-инфекцией и беременным.

Путин поблагодарил Уполномоченного по правам ребенка за подробный доклад, предложил помощь, и пообещал оказать необходимую поддержку всем инициативам по защите детских прав.