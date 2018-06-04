Путин подписал закон о финансовом омбудсмене

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России должности уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг, к которому граждане смогут обратиться перед подачей в суд иска на финансовую организацию. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Институт финансового омбудсмена призван облегчить процедуру урегулирования споров между физическими и юридическими лицами в досудебном порядке. Обращение к омбудсмену до подачи иска в суд станет обязательным.