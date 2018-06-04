Руанда может купить российские ПВО «Тунгуска» — эксперт
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсуждал с руандийской коллегой Луизой Мушикивабо поставки ПВО.
Военный эксперт, историк, директор подмосковного музея ПВО Юрий Кнутов полагает, что главы МИД РФ и Руанды обсуждали российские покупку зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Тор» и «Панцирь». По его словам, для африканских стран С-300 и С-400 слишком дорогие.
Кнутов рассказал Nation News, что Москва может предложить Кигали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска».
«Так что выбор у Руанды большой», — заключил военный эксперт.