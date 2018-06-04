Путин проведет несколько встреч на полях саммита ШОС

Мероприятие начнется в субботу, 9 июня. О готовящихся встречах сообщил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

Помимо двусторонних встреч, планируются и трех сторонние — Россия, Китай и Монголия. Предполагается, что представители государств обсудят экономические вопросы.

Путин встретится с монгольским лидером Халтмаагийном Баттулгой в рамках двусторонней встречи, коллегами из Пакистана и Таджикистана Мамнуном Хусейном и Эмомали Рахмоном. Также глава РФ побеседует с президентом Ирана Хасаном Роухани и руководителем Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

Ушаков отметил, что Путин намерен обсудить множество вопросов: экономику, гуманитарную область, Афганистан и Ближний Восток. Также российский лидер изложит позицию Москвы по задачам, стоящим перед ШОС. Особенно это касается борьбы с терроризмом и решению конфликтов в регионе.