Пусть скушает твикс. Пушков ответил на угрозы экс-главы Эстонии лишить РФ Петербурга
Бывший эстонский лидер Тоомас Ильверс заявил, что Россия при атаке его страны вполне может потерять Петербург, Томск и Омск.
Член Совфеда РФ Алексей Пушков на странице в твиттере призвал бывшего главу государства успокоиться и «скушать твикс». Сенатор отметил, что Петербург не сдали Гитлеру во время Великой Отечественной войны. Ильвесу точно не отдадим, подчеркнул политик.
Пушков отметил, что на Эстонию никто не собирается нападать. Фантазии о потере российских городов вызывают лишь улыбку, добавил сенатор.
Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Ему впору выступать в КВН или в таллинском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу..А на Эстонию никто нападет. Пусть успокоится, скушает твикс.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 4, 2018