Пусть скушает твикс. Пушков ответил на угрозы экс-главы Эстонии лишить РФ Петербурга

Бывший эстонский лидер Тоомас Ильверс заявил, что Россия при атаке его страны вполне может потерять Петербург, Томск и Омск.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков на странице в твиттере призвал бывшего главу государства успокоиться и «скушать твикс». Сенатор отметил, что Петербург не сдали Гитлеру во время Великой Отечественной войны. Ильвесу точно не отдадим, подчеркнул политик.

Пушков отметил, что на Эстонию никто не собирается нападать. Фантазии о потере российских городов вызывают лишь улыбку, добавил сенатор.