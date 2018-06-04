Медведев предложил кандидатуру Дворковича на пост председателя фонда «Сколково»

Премьер-министр подчеркнул, что правительство и дальше будет уделять внимание развитию «Сколкова».

Глава правительства Дмитрий Медведев предложил назначить бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича руководителем фонда «Сколково» и пообещал поддержать инновационный центр.

По словам премьера, Дворкович близко знаком с деятельностью фонда и готов активно работать над решением актуальных задач.

Медведев подчеркнул, что правительство сохранит для инновационного центра все преференции и продолжит выделять гранты для ученых.